'Sou rotulado como galã e isso diminui opções de trabalho', diz ex-Malhação

Márcio Kieling, conhecido por interpretar o personagem Perereca em "Malhação" (Globo), concilia a carreira artística com a de trader no mercado financeiro. Em entrevista a Splash, o ator falou como a fama de "galã" afeta as oportunidades de trabalho, a importância de buscar outras fontes de renda e o sonho de participar de uma "novela das oito".

Eu sou rotulado como galã. E isso faz com que as minhas opções de trabalho diminuam. Eu não posso fazer um taxista? Quer dizer, a meu ver, eu posso, mas mediante o olhar do diretor ou do produtor de elenco, eu sou estereotipado como galã. Parece que não existem pessoas bonitas nessas áreas, e eu discordo.

Ele cita a atriz Carolina Dieckmann, que recentemente declarou que perdeu papéis por ser "bonita demais", e concorda com a perspectiva da colega. Segundo o ator, essa rotulação acaba confinando os artistas em determinados padrões de personagens — mesmo que ele não queira se limitar a isso.