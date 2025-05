Loft de ex de Kurt Cobain nos EUA vai a leilão por mais de R$ 54 milhões

O loft de Courtney Love, 60, irá para leilão. A propriedade que foi da ex de Kurt Cobain pode ter lance inicial de R$ 54,5 milhões.

O que aconteceu

O imóvel, que pertenceu à ex-esposa do cantor do Nirvana, está localizado no bairro SoHo, em Nova York, nos Estados Unidos. Adquirido pela artista em 2001, o apartamento voltou ao mercado imobiliário com preço inicial de US$ 9,49 milhões (mais de R$ 54,5 milhões na cotação atual).

Residencial de sete andares e 13 unidades atraiu celebridades. Além de Courtney Love, Lenny Kravitz comprou a cobertura do edifício por US$ 8 milhões (quase R$ 46 milhões na cotação de hoje). Na época, a cantora desembolsou US$ 2,6 milhões na compra do loft.