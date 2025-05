Ingrid Guimarães sobre polêmica com filho de Luciano Huck: 'Deixa se virar'

Ingrid Guimarães, 52, opina sobre treta envolvendo filho de Luciano Huck e Angélica e outras adolescentes.

O que aconteceu

Atriz brincou que não estava entendendo a polêmica com Benício Huck. "A fofoca de adolescente bombando. Quem são essas pessoas? Alguém quer dar um resumo para mim? Melhor não se meter, às vezes fico tentando ouvir a fofoca de adolescente aqui, tento me meter [com o] pessoal daqui de casa, não consigo entender nada", disse em seus stories no Instagram na madrugada desta quinta-feira.

Artista aconselhou mães não se envolverem na briga teen. "São uns nomes que aparecem com sobrenomes. Outra coisa: parece que tem até mãe no meio. Gente, se mete não. Fofoca de adolescente tem que ter manual", destacou.