'Habemus programação'; Filha de Silvio Santos anuncia grade nova do SBT

Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, aproveitou a escolha do novo Papa para anunciar a nova grade da SBT, compartilhando uma foto sua vestida como o pontífice

O que aconteceu

A empresária compartilhou uma foto ou montagem dela usando os conhecidos trajes vermelho e branco. Nos seus stories, Daniela Beyruti compartilhou post feito pela página 'Virei Jornalista' e fez um trocadilho com a frase "Habemus Papa", trocando para "Habemus Grade".

Anteriormente, ela havia compartilhado montagem da fumaça branca no prédio do SBT. Usando a famosa fumaça branca - que anuncia a escolha de um novo Papa - nos stories, Daniela brincou com o Conclave, comparando esse evento ao anúncio da nova grade do SBT.