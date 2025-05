Giovanna Antonelli sobre desejo sexual na gravidez: 'Estava no auge'

Giovanna Antonelli, 49, comentou sobre seu desejo sexual quando ficou grávida.

O que aconteceu

Atriz admitiu que seu desejo sexual permaneceu tanto na primeira quanto na segunda gravidez. Ela fez a confissão no Saia Justa (GNT), exibido nesta quarta-feira.

Artista brincou que estava "no auge" de seu desejo quando engravidou de Pietro, fruto de sua relação com Murilo Benício. "Quando tive meu primeiro filho, aos 28 anos, estava no auge, bombando muito nessa época, estava animada", declarou.