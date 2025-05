'Garota do Momento': 4 pessoas tentam salvar Clarice, mas só 1 consegue

Beatriz (Duda Santos) se disfarça para encontrar Clarice (Carol Castro) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

No mesmo capítulo: Celeste teme ir à escola e sofrer retaliações. Maristela tenta disfarçar para Miranda a presença e Basílio em sua casa. Alfredo tenta descobrir os pontos fracos de Alfonso. Zélia tenta vender as joias de Clarice. Basílio arma para que a sociedade saiba detalhes de seu casamento com Maristela. Eugênia e Bia defendem Celeste dos ataques das amigas. Juliano e Maristela descobrem que Geraldo está vivo.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.