Gaby Cabrini aprova pressão na TV por seguir carreira do pai: 'Tem que ter'

Como lidar com a pressão de trabalhar na TV sendo filha de Roberto Cabrini, 64? Há seis anos no Fofocalizando (SBT), Gaby Cabrini, 34, se formou em jornalismo nos EUA tendo o pai como inspiração e diz que a cobrança para honrar o legado da família na televisão nunca foi um tema que gerasse preocupação.

Sempre tem essa pressão, principalmente, quando as pessoas descobrem que eu sou filha de um mestre no jornalismo, que é o meu pai, o Roberto Cabrini. Só que é uma pressão gostosa, uma pressão que, poxa, estão falando do meu pai e eu tenho um ótimo líder, um mestre em casa.

Gaby Cabrini, em entrevista exclusiva para Splash, no Troféu Imprensa

A pressão para não decepcionar o pai, para Gaby Cabrini, na verdade é uma fonte de força e inspiração para evoluir a cada entrada ao vivo. "As pessoas falam, sim, do meu pai, mas demoraram para descobrir. Estou há seis anos no SBT e sinto que agora todo mundo, mas eu vejo isso muito mais como uma honra, como um privilégio, do que pressão".