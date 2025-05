Famosos reagem à escolha do novo papa, Leão XIV: 'Esperança'

Padre Marcelo Rossi usou o Twitter para repercutir a notícia. "Amados, graças a Deus, já temos papa".

Amados

Graças a Deus

Já temos PAPA pic.twitter.com/fDbjXUWF5l -- Padre Marcelo Rossi (@pemarcelorossi) May 8, 2025

Daniela Mercury destacou o desejo de que o novo papa siga os passos de Francisco, morto no dia 21 de abril. "Habemus Papam!!! A fumaça branca me enche de esperança que a Igreja Católica tenha escolhido um cardeal que siga com o pensamento progressista do Papa Francisco. As reformas são importantes para os fiéis em todo mundo e especialmente os LGBTQIA+. Ter o nosso amor respeitado e acolhido é mais do que um quentinho no coração, significa também a diminuição da violência contra a nossa comunidade, significa salvar vidas".





Galvão Bueno fez publicação logo assim que fumaça branca foi vista na chaminé. "Fumaça branca! Habemus Papam! Quem será o novo Papa? Que Deus o abençoe".