Ex-Chiquititas apontada como laranja em fraude eleitoral já namorou famosos

Renata Del Bianco revelou traumas após a fama em "Chiquititas" Imagem: Reprodução/Instagram

Renata desenvolveu distúrbio de imagem durante a trama. "Eu sentia uma cobrança imensa para me manter sempre a 'mais linda'. Foi aí que o meu distúrbio de imagem veio à tona. Afinal, por que eu me cobrava tanto para ser perfeita se a única coisa que eu conseguia com isso era ser assediada, e nunca uma chance?".

Artista já ficou com Danilo Gentili, Angélica Morango, Junior Lima, Amon Lima, Paulo Nigro e não esconde ter fama de "namoradeira". "Tem os anônimos que a gente não fala nomes, né? Mas já me relacionei com algumas pessoas. Digamos que gosto de degustar", revelou a famosa, em entrevista ao Splash Encontra.

Del Bianco produz conteúdos sensuais como os publicados pelas revistas Sexy e Playboy para a plataforma Close Fans. "As pessoas confundem muito que produtora de conteúdo é uma pessoa vulgarizada, uma pessoa que trabalha com corpo, que trabalha com sexo. São duas vertentes que as pessoas ainda não conseguiram assimilar."