Ex-BBB Paulinha Leitte anuncia gravidez: 'O amor transbordou'

Paulinha Leitte também desabafou sobre as dificuldades para engravidar. "Depois de muitas lágrimas, muitas injeções, exames médicos, inchaços, dores, Deus nos abençoou com a vida do nosso filho(a) aqui no ventre da mamãe. A vida, antes tão conhecida, agora se reinventa diante do milagre de sermos três."