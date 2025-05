Érick Jacquin relembra sequestro traumático: 'Retorna para me atormentar'

Érick Jacquin, 60, relembrou um sequestro em São Paulo e comentou sobre seu trauma.

O que aconteceu

Chef franco-brasileiro detalhou o medo após ser sequestrado. "Faz muitos anos, fui colocado no porta-malas de um carro e mantido em cativeiro por dois dias. Foi uma experiência muito pesada, e, às vezes, ainda retorna para me atormentar", indicou em entrevista à Band.

Jurado do MasterChef foi vítima do sequestro em 1998. Na época, contou que a situação se tornou mais tensa em decorrência da derrota do Brasil em jogo contra a França na final da Copa do Mundo. De acordo com ele, por causa disso, se tornou um alvo de ameaças.