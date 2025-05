Dieguinho: Ilze escapa de tentativa de Bonner em surfar no hype da internet

Dieguinho relembra que essa não é a primeira vez que Ilze se mostra distante de piadas e brincadeiras. Ela também protagonizou uma cena semelhante com Patrícia Poeta no conclave de 2013. O apresentador do UOL complementa dizendo que a única vez que a repórter mostrou um pouco mais de sua vida privada foi durante uma entrevista com Sabrina Sato, em que dá detalhes da casa onde vive no Vaticano, que é o mesmo local em que grava suas entradas para o jornal.

Ele não deu essa liberdade para o Bonner. O Bonner queria aproveitar para embarcar no hype da internet de ficar brincando com o fato dela estar sempre em cima de um telhado em Roma, só que ela não estava no clima. A Ilze está muito mais focada no jornalismo, ela não é uma pessoa que se desmonta para isso

Dieguinho

