Mesmo 'comendo na mão' de Fátima, César joga Ivan no limbo em 'Vale Tudo'

César (Cauã Reymond) tem se tornado cada vez mais um coadjuvante nos planos de Maria de Fátima (Bella Campos). Mas ainda assim é peça crucial para alcançar os objetivos da jovem e de Odete Roitman (Debora Bloch). Um deles é separar Ivan (Renato Góes) de Raquel (Taís Araújo).

O que vai acontecer

Maria de Fátima avisa a César que fará Raquel ficar contra Ivan. Essa é a base do plano dela para conseguir fazer com que a mãe se separe do namorado, como ordenou Odete.