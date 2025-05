Veja reprises de 5 novelas e séries famosas da Globo que estreiam em maio

Alex (Rodrigo Lombardi) e Angel (Camila Queiroz) em 'Verdades Secretas' Imagem: Reprodução/Globo

"O Pulo do Gato" (1978)

Entra dia 12 de maio no catálogo do Globoplay. Criada por Bráulio Pedroso e estrelada por Jorge Dória, foi um marco da TV brasileira por sua linguagem ousada. No folhetim, Bubby Mariano (Jorge Dória) é um playboy falido que tenta manter as aparências vendendo quadros falsificados. Para evitar a ruína, ele arma um golpe que dá errado. Ele acaba perdendo o amor de sua vida e o contato com a filha. Além de Dória, contou com Sandra Bréa, Milton Gonçalves, Kadu Moliterno, Mário Gomes e João Carlos Barroso nos papéis principais.

Jorge Dória e Kadu Moliterno em 'O Pulo do Gato' Imagem: Nelson Di Rago/Globo

"A Viagem" (1994)

Estreia no Vale a Pena Ver de Novo também no dia 12 de maio no lugar de "Tieta". Remake da novela de 1975 escrita por Ivani Ribeiro, trata da vida após a morte sob uma perspectiva espiritualista. Após ser condenado injustamente, Alexandre (Guilherme Fontes) se suicida e passa a assombrar os vivos do plano espiritual. Sua jornada de vingança afeta especialmente Diná (Christiane Torloni) e Otávio (Antônio Fagundes), advogado que o condenou.