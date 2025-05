Chico: Tudo é uma palhaçada no remake de 'Vale Tudo'

Os últimos capítulos de "Vale Tudo" estão movimentados. Enquanto Raquel tenta lidar com o fato de que encontrou uma mala lotada de dinheiro, Maria de Fátima, sua filha, se jogou de uma janela para tentar roubar a grana. Essas reviravoltas foram um dos temas do Central Splash desta quinta-feira (8).

Tanto Chico quanto Bárbara acreditam que a decisão de Maria de Fátima foi um tanto exagerada. Ela poderia ter encontrado uma forma diferente de enganar a mãe, como fingir uma febre ou um machucado no corpo.

Apesar de ter se jogado do primeiro andar do prédio, a personagem vivida por Bella Campos não teve nenhum ferimento grave e foi liberada para a casa após ter passado apenas um dia no hospital.