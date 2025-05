Bruna Marquezine treina à noite e treinador expõe: 'Botando para trabalhar'

Bruna Marquezine, 29, treinou de noite e foi exposta por seu personal trainer nas redes sociais.

O que aconteceu

Treinador Chico Salgado expôs que a atriz estava treinando 22h da noite. Nesta quarta-feira, ele compartilhou vídeos da famosa treinando em seus stories do Instagram.

De acordo com ele, perdeu a novela "Vale Tudo" para treinar a artista. "Podia estar vendo a minha novelinha em casa, podia ver meus amigos trabalhando, seu João Vicente, dona Taís Araújo, olha como eu estou. Ela está me botando para trabalhar 22h da noite, mas confesso que estava com saudade dela. Não estou vendo a novela por motivo maior. Ela falou que quer ficar fortinha."