Bonner revela que Ilze trabalhou machucada no dia do 'climão': 'Doloroso'

Sem a presença de Ilze Scamparini, 66, William Bonner, 61, fez participação especial no Jornal Nacional, nesta quinta-feira (8), direto do Vaticano (Itália) para repercutir a nomeação do papa Leão 14. O apresentador do jornalístico da Globo aproveitou o espaço para fazer um agradecimento a repórter — com quem viveu um climão na edição de quarta (7) — por ter trabalhado com uma lesão.

O que aconteceu

Bonner fez entrada ao vivo na abertura do Jornal Nacional sem a presença de Ilze Scamparini. O jornalista trouxe bastidores do dia de escolha do novo papa e chamou uma matéria especial da repórter para detalhar um perfil do novo pontífice.