Bonner é tietado no Vaticano e dá 'tchauzinho' ao vivo: 'O cara está feliz'

William Bonner, 61, e Gerson Camarotti, 51, foram tietados por brasileiros enquanto falavam ao vivo no Jornal Hoje diretamente do Vaticano.

O que aconteceu

Apresentador do Jornal Nacional e comentarista da Globo News encerravam plantão sobre a escolha do novo papa, Leão XIV. Ao vivo, Bonner explicou que os gritos ouvidos eram de fãs brasileiros presentes no Vaticano.