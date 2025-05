Após especulações de crise com Benício, Duda Guerra reaparece com aliança

Em meio a especulações de crise no namoro com Benício Huck, 17, Duda Guerra, 16, reapareceu nas redes sociais com aliança.

O que aconteceu

Após treta envolvendo o casal e a influenciadora Antonela Braga, alguns fãs começaram a especular que Duda e o filho de Angélica teriam terminado o namoro. Isso aconteceu porque a jovem apareceu sem aliança em uma publicação nas redes sociais.

Na quinta-feira (7), os boatos chegaram ao fim ao Duda aparecer novamente com a aliança no Instagram. Na postagem, a influenciadora aparece mostrando seu look de pré-treino.