Você sabia? 'A Viagem' é remake de novela exibida na década de 1970

Antes de "A Viagem", a autora já havia adaptado alguns de seus sucessos de outras emissoras para a Globo. Assim foi com "Amor com Amor se Paga", remake de "Camomila e Bem-Me-Quer" (TV Tupi); "Hipertensão", releitura de "Nossa Filha Gabriela" (TV Tupi); "A Gata Comeu", adaptada a partir de "A Barba Azul" (TV Tupi); e "Mulheres de Areia", trama na qual Ivani usou histórias da novela homônima, exibida originalmente na TV Tupi, em 1973, e "O Espantalho" (Record).

A novela original seguia a mesma história principal do remake. Alexandre (Ewerton de Castro) é um rapaz inconsequente e arruaceiro que matou um homem em uma tentativa de roubo. Ao fugir da polícia, é delatado pelo irmão Raul (Adriano Reys) e pelo cunhado Téo (Tony Ramos). O famoso criminalista César Jordão (Altair Lima) não aceita defendê-lo nos tribunais, pois a vítima era um amigo pessoal. Para ajudá-lo, Alexandre conta apenas com a irmã mais velha, Diná (Eva Wilma), mulher de Téo, que luta para livrá-lo da cadeia. Até mesmo a namorada Lisa (Elaine Cristina) o abandona. Condenado, ele comete suicídio na prisão, amaldiçoando todos que o traíram.

Uma das principais mudanças na versão da Globo é o nome do protagonista. Na primeira versão, o advogado que se apaixona por Diná se chama César Jordão, no remake, ele passa a atender por Otávio Jordão (Antonio Fagundes). A mudança ocorreu porque, na novela anterior da Globo no horário das sete, "Olho no Olho", já havia um personagem chamado César.

O casal protagonista nas duas versões de 'A Viagem' Imagem: Reprodução/TV Tupi e Divulgação/Globo

Um dos personagens mais marcantes da versão de 1994, o Mascarado (Breno Moroni), também era bem diferente na novela de 1975. Na trama exibida na TV Tupi ele se chamava Sombra (Carlos Augustro Strazzer) e não tinha tanto destaque na história.

Solange Castro Neves, colaboradora de Ivani Ribeiro no remake, explicou a mudança em entrevista a Splash. "A semelhança entre o Sombra e o Mascarado é só o mistério que envolve os dois personagens. Demos um enfoque diferente para a segunda versão, trazia uma leveza, uma candura que encantava as pessoas".