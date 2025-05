Vai sair da novela? Marlon decide mudar de país em 'Dona de Mim'

No capítulo de quinta-feira (8), da novela "Dona de Mim" (Globo), Vespa e Marlon intimidam Costa. Durval decide ajudar Ryan a falar com Dedé.

Marlon se aconselha com Luisão. Kami conta para Leo e Yara que Marlon ajudou a salvar sua vida. Vespa manda Lucas entregar um celular para Dedé. Marlon decide aceitar o convite para lutar em Miami.

Leo sente a falta de Sofia. Breno se desespera com as ideias de Filipa para a nova coleção da Boaz. Sofia sente medo da nova babá. Jacques gosta de saber que as ideias de Filipa trarão um grande gasto para Boaz.