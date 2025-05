Vaca como símbolo de feminismo: animal rouba a cena em suspense nacional

Em um filme repleto de personagens complexos — jornalistas investigativas, bandidos ambiciosos e políticos corruptos —, quem emerge como figura central é uma vaca branca com manchas pretas, batizada carinhosamente de Jardineira. Em "Serra das Almas", novo filme do diretor Lírio Ferreira ("Baile Perfumado", "Árido Movie"), já disponível nos cinemas, o animal deixa de ser um elemento cênico para se tornar uma metáfora poderosa da resistência feminina, da ancestralidade e da tomada de poder.

A Vaca como Presença Mística e Feminina

Desde as primeiras cenas, Jardineira aparece como um enigma. Enquanto os personagens humanos se envolvem em um plano de roubo que desaba em caos, a vaca observa, atravessa a trama e, no clímax do filme, literalmente toma conta da casa onde a história se desenrola.



Ela não é um acidente no filme. É uma assombração, uma força da natureza que todos ignoram até ser tarde demais. Tem uma cena na qual a personagem da Mari [Vera] corre dela, mas, no fundo, a vaca está ali para confrontar todo mundo com o que eles não querem enxergar -- inclusive a violência contra as mulheres.

Lírio Ferreira, em entrevista a Splash

A atriz Mari Oliveira, que vive Vera, reforça a fala. "No roteiro, tinha escrito: Vera corre da vaca. Li e pensei: É isso! Quero fazer isso!' Parecia absurdo, mas no filme aquela cena vira algo quase místico. A gente filmou com a vaca seguindo o filhote dela. Mas, no contexto, parece que ela está perseguindo a Vera — e no final, você entende que ela estava protegendo algo." Julia Stockler e Pally Siqueira completam o elenco.