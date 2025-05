Rodrigo Hilbert sofre acidente na África do Sul e passa por cirurgia

Rodrigo Hilbert, 45, precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência após sofrer um acidente durante uma competição de mountain bike na Cidade do Cabo, na África do Sul.

O que aconteceu

A queda aconteceu no segundo dia do percurso. Mesmo com dores na região do glúteo, Hilbert seguiu pedalando por mais algum tempo. No entanto, o desconforto se agravou, levando-o a abandonar a disputa e procurar atendimento médico.

No hospital, os exames identificaram um abscesso, uma inflamação localizada que forma uma bolsa de pus. A condição exigiu uma intervenção cirúrgica imediata para evitar complicações maiores ao artista.