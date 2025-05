Rodrigo Faro não descarta volta à TV: 'Se a galera quiser, eu volto'

Rodrigo Faro, 51, comentou sobre sua carreira e um possível retorno à televisão.

O que aconteceu

Apresentador falou sobre experiência de voltar à TV Globo. "Foi lindo, muito especial, depois de 17 anos, poder pisar naquele palco. Fui tão bem recebido, recebi tanto carinho de todos os profissionais, tantos amigos, tantas pessoas foram importantes na minha carreira", detalhou à Quem.

De acordo com ele, recebe dinheiro da emissora até hoje. "Do nada, tem lá: pagamento Globo. 'Chocolate com Pimenta', 'O Cravo e a Rosa', 'A Padroeira', toda hora. 'A Casa das Sete Mulheres' agora, todo mês, está pingando um negocinho da Globo. Não estou contratado da Globo, mas estou lá", destacou.