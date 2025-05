Angélica rompe silêncio após filho 'causar' briga nas redes: 'Doloroso'

Angélica, 51, usou as redes sociais para se pronunciar sobre polêmica envolvendo sua nora e seu filho, Duda Guerra, 16, e Benício Huck, 17, respectivamente.

Na publicação, ela classificou o episódio como "doloroso" e relembrou como foi crescer como uma pessoa pública. "Desde criança, convivo com o olhar constante dos outros — às vezes curioso, outras vezes duro demais. Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas, e a gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com segurança emocional".

Angélica, ao perceber "a distorção do que estava sendo dito", pediu para que sua equipe de redes sociais agisse para conter a situação, "removendo comentários inapropriados ou ofensivos". No entanto, "durante o processo um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal-entendido".