Repórter da Globo deixa jornalismo para atuar como ator em série do SBT

Tiago Bezerra, conhecido por seu trabalho como repórter na TV Globo, decidiu seguir um novo caminho profissional.

O que aconteceu

O jornalista passou a interpretar o icônico Visconde de Sabugosa na série "O Picapau Amarelo", disponível no SBT+. Durante o Troféu Imprensa, Tiago revelou empolgação com o novo desafio. "Expectativa lá no alto, eu assisti ele na primeira temporada, agora participar ali junto é incrível", disse.

Bezerra era repórter da TV Vanguarda, afiliada da Globo no interior paulista. O jovem ficou conhecido após aparição em telejornais locais, mas também foi visto por telespectadores em jornais de rede, como o "Hora Um", "Bom Dia Brasil" e "Jornal Nacional", entre os anos de 2018 e 2023.