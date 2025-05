Raquel ganha destaque em encontro entre Ivan e Heleninha em 'Vale Tudo'

Nesta quarta-feira (7), em "Vale Tudo" (Globo), Luciano alerta Ivan sobre sua relação com Heleninha, insinuando que ela demonstra estar interessada no executivo. Raquel sente ciúmes da proximidade de Ivan com a filha de Odete.

Depois, Celina diz a Odete que a artista plástica não está nervosa com a exposição e sim com a expectativa do encontro com Ivan.

Mais tarde, Ivan decepciona Heleninha ao apresentar Raquel como sua mulher.