'Tarifa de 100%': decisão de Trump em taxar filmes impacta cinema nacional?

O Brasil discute a regulamentação do serviço de vídeo sob demanda (VoD). A ministra Margareth Menezes ressaltou, em entrevista recente a Splash, a necessidade de debater o tema. As discussões devem ganhar espaço no Congresso Nacional, buscando regras para equilibrar o serviço.

O objetivo é criar uma lei que seja "favorável ao cinema brasileiro, à produção independente, sem também prejudicar", avalia a ministra. Há articulação no Congresso com as grandes empresas de streaming.

Estudos mostram que as plataformas online já alcançaram uma audiência significativa (33,9% em janeiro) e movimentaram US$ 1,95 bilhão em 2023 no Brasil, mas não estão sujeitas a mecanismos de incentivo à exibição de conteúdo nacional. A ministra expressou fé em que a conquista da regulamentação do VoD ocorra este ano.

Essa situação, com a discussão sobre a taxação de plataformas de streaming, adiciona uma camada de complexidade. Isso porque cria um "verdadeiro dilema" para as grandes plataformas americanas (como Netflix e Max) que financiam filmes e séries brasileiras, já que enfrentam a possibilidade de tarifas nos EUA e taxação no Brasil.