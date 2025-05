'Por Amor' ou 'Laços de 'Família'? Novela de Manoel Carlos será reprisada

A partir de julho, uma novela clássica do autor Manoel Carlos ganhará nova reprise.

O que vai acontecer

Um dos grandes clássicos de Manoel Carlos será reprisado a partir de julho no Globoplay Novelas. O novo canal é o substituto do Viva.

Entre as novidades do canal estão as Batalhas Temáticas. Nelas, o público poderá escolher as novelas que deseja assistir.