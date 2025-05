O que é 'dix' no Instagram, termo usado em treta com filho de Luciano Huck

'Dix' é uma adaptação do jargão 'dixar', que significa 'publicar no off, em segredo'.

Polêmica com filho de Luciano Huck e Angélica

A treta do "dix" envolveu a namorada de Benício Huck, Duda Guerra, e Antonela Braga. Elas e outros influenciadores estavam em uma viagem a Gramado, no Rio Grande do Sul.

Após Antonela Braga surgir sozinha em suas postagens, foi especulado que ela estaria sendo excluída. Em meio aos rumores, a influencer se pronunciou e afirmou que Duda Guerra não gostou que ela pediu para segui-lo no Instagram. Ainda disse que a namorada do famoso gritou e foi groseira com ela.

A nora de Luciano Huck e Angélica se defendeu e negou ter levantado a voz para a criadora de conteúdo. De acordo com ela, Benício Huck é uma pessoa reservada e a influenciadora pediu para segui-lo em seu "dix".