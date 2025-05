Mari Rios sobre maternidade: 'Filho não é garantia de nada, quero ser mãe'

Mariana Rios, 39, fala sobre sua jornada em busca da maternidade processo de FIV (fertilização in vitro).

O que aconteceu

Em 2020, a apresentadora sofreu uma perde gestacional e recebeu o diagnóstico de trombofilia adquirida, condição que dificulta a fertilidade e desenvolvimento da gravidez.

A artista está tentando engravidar há 2 anos, através da FIV, e começou a dividir a jornada com o público neste ano. "Eu comecei a me sentir mal em não contar. Inventava que não pensava nisso porque estava trabalhando muito. Escondia a minha barriga inchada por causa das injeções de hormônio. Aquilo estava me consumindo, e eu não falava pra ninguém. Mas eu não conseguia falar, porque via isso como um insucesso. Até que participei de um workshop do Basta Sentir voltado para a maternidade. Umas trinta mulheres estavam lá, e começaram a compartilhar segredos que nem os maridos ou as mães sabiam. Uma pessoa muito próxima a mim contou que passou quatro anos tentando congelar óvulos sem contar pra ninguém. Essa semente do "gente, eu preciso falar" começou a brotar", disse em entrevista à Marie Claire.