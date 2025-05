Lívian Aragão diz que era taxada de 'feia' ao buscar próprio nome no Google

Lívian Aragão, 26, recordou os comentários depreciativos recebidos por sua aparência e destacou que era taxada de "feia" ao pesquisar o próprio nome no Google.

O que aconteceu

Aragão explicou que na época não entendia o porquê de as pessoas criticarem sua aparência. "Eu colocava meu nome no Google quando era mais nova e a primeira palavra que saia do lado era 'feia'. Lia aquilo e ficava [sem entender]. Falava: 'Mãe me explica aqui'... Eu nasci muito exposta e as pessoas falam o que quer, mas sempre foi pesado", declarou durante participou no Vênus Podcast.

A atriz destacou que na época recebia críticas em seu blog. "Eu postava [aleatoriedades] e sempre tinha comentários assim: 'nossa, que feia', 'tira essa sobrancelha', 'alisa esse cabelo'".