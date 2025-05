Influencer Valéria Pantoja morre durante recuperação de cirurgia bariátrica

Valéria Pantoja, 30, morreu no último sábado, em Manaus, enquanto se recuperava de uma cirurgia bariátrica que realizou recentemente.

O que acontecimento

O falecimento da influenciadora digital foi confirmado por sua assessoria, através das redes sociais. "É com grande pesar que informamos o falecimento de Valéria Pantoja. Ela foi uma pessoa amada e deixa lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações. Que Deus dê força e consolo aos familiares e amigos neste momento difícil. A família agradece as demonstrações de apoio e carinho", informou um texto publicado no perfil de Valéria no Instagram.

A cunhada d, e Pantoja afirmou que a causa da morte ainda é desconhecida. "Ainda não sabemos a causa, [saberemos] somente depois da autópsia. Ela se recuperava de uma bariátrica, estava muito fraca, passou mal de madrugada e já chegou sem vida ao hospital", escreveu nas redes sociais.