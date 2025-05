Canal Viva chega ao fim e é transformado em Globoplay Novelas; entenda

Com o Globoplay Novelas, o canal passa a estar mais integrado a esse universo (...). As novelas são estratégicas para a Globo, porque são conteúdos muito valorizados pelo público. Elas têm poder de gerar engajamento, de pautar o debate sobre temas sociais, de virar conversa Tatiana Costa, diretora de Conteúdo e Canais Globo.

Thomás Aquino em 'Guerreiros do Sol' Imagem: Estevam Avellar/Globo

Quatro novas faixas dedicadas às novelas e estreia com "Guerreiros do Sol". A superprodução inédita protagonizada por Isadora Cruz e Thomás Aquino estreia no canal e no Globoplay no mesmo dia, 11 de junho. A trama será exibida de segunda a sexta-feira, às 22h40, com reapresentação do capítulo de sexta no sábado. E, no Globoplay, terá 5 episódios liberados semanalmente.

A intenção é oferecer mais opções para que as pessoas escolham sua maneira preferida de consumir. Podem maratonar os capítulos no Globoplay ou assistir no ritmo da programação linear do canal. A escolha é do público Tatiana Costa

Canal também exibirá "Além do Tempo" (2015), que ainda não foi reprisada nenhuma vez. Além disso, trará as produções internacionais "Hercai", da Turquia, e "O Amor Invencível", do México, baseado na novela portuguesa "Mar Salgado".

Participação do público

Espectadores poderão escolher novelas que desejam assistir em Batalhas Temáticas. Trata-se de uma disputa entre duas novelas que tiveram algo em comum.