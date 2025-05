Giulia Costa se reinventa entre holofotes, terapia e a missão de inspirar

Está sendo uma nova faceta agora como apresentadora, se é que eu posso me colocar nesse lugar. É um caminho que eu não imaginava, mas que está me fazendo muito feliz e muito completa. Agora, nesse local de conversa, eu acho que as pessoas se sentem mais a vontade para falar e para trocar [pessoalmente].

Giulia Costa

Giulia também é influenciadora. Nas redes, fala sobre sua vida e a relação com o próprio corpo, que não se encaixa no padrão cada vez mais magro.

Questionada se a exposição vale a pena, ela não sabe responder. "Eu me questiono muito disso, principalmente quando eu estou na minha terapia ou na minha sessão com a psiquiatra, tendo as minhas crises. Vai ser tão mais fácil se eu for por um caminho convencional... Só que aí eu recebo mensagens lindas e alguém me para na rua e fala 'cara, sério, muito obrigada'".

Impulsionada pelas pessoas a quem inspira, ela continua com o propósito de desmistificar a (falsa) perfeição das redes sociais. "Quando eu recebo o feedback das pessoas, eu sei que é muito clichê, mas eu penso: 'cara, vale a pena, sim, vamos lá'. Essa troca, saber que eu estou influenciando para o bem, dá muito gás para seguir e esquecer todas essas pessoas horríveis que estão por aí".

Giulia Costa lida com o amor e o hate na internet Imagem: Instagram

Postar uma simples foto de biquíni já é "provocativo" para os haters. "São trincheiras mesmo, a sensação é realmente de estar indo para uma guerra psicológica".