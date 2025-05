Gafe ao vivo: Léo Dias anuncia novo papa com fumaça preta no Conclave

Leo Dias cometeu gafe ao vivo ao noticiar erradamente que o Conclave escolheu um novo papa.

O que aconteceu

No Fofocalizando, apresentador se confundiu sobre a cor da fumaça e a escolha do papa ao chamar Simone Queiroz, enviada pelo SBT ao Vaticano. "Olha só, gente, fumaça branca no Vaticano", disse ele, antes de ser interrompido por Gaby Cabrini; "Fumaça preta"

"Fumaça preta, perdão... Agora, gente tem que ir direto ao vivo pro Vaticano, noticia urgente, novo papa foi escolhido", continuou ele. A informação, no entanto, seguia errada. A fumaça preta representa que ainda não houve escolha para um novo papa.