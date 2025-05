Ex-Malhação, Joana Balaguer volta ao Brasil após 13 anos em Portugal

A famosa contou sobre a decisão em suas redes sociais. "É hora de voltar. Estamos de mudança para o Brasil. Foi uma decisão com muitas camadas… Mas o coração gritou alto: era hora de recomeçar. Com os pés no chão e o coração cheio, nos preparamos pra viver um novo capítulo", disse.

Ela não explicou o motivo da mudança. "A verdade é que o maior trabalho é tomar a decisão. Depois que você fala 'ok, vamos mudar de vida', as coisas vão encaixando. São trabalhosas, mas vão fluindo. Toda decisão tem várias consequências. Várias pessoas dizendo que somos malucos, que mudamos tanto. Ficar no "reme-reme", ficar parado é a coisa mais fácil. O difícil é sair da inércia". falou.

A família vai morar em São José dos Campos, interior de São Paulo. "A gente está levando tudo para o Brasil... Colocar as coisas no caminhão, depois no navio, chegar em Santos, deixar na minha casa em São José dos Campos. Meu marido ainda não é brasileiro, mas vai se tornar... Ele é português, tive que fazer um termo de responsabilidade de agregado familiar. Tem uma burocracia, porque ele só pode virar brasileiro depois de um ano. Mas, gente, se você fizer seu lado, em meio a lista de coisas que é pedido, não tem erro na embaixada", confidenciou.