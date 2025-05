Ex de Gisele Bündchen diz que magoou filhos: 'Estraga e percebe depois'

Tom Brady, 47, admitiu ter decepcionado seus filhos com Gisele Bündchen, 44, ao participar de um programa de comédia.

O que aconteceu

Ex-jogador de futebol americano disse que se arrependeu de ir ao programa da humorista Nikki Glaser no ano passado. Em entrevista ao podcast Impaulsive, divulgado nesta terça-feira, explicou que os filhos sofreram quando ele falou sobre a separação da modelo.

No programa, a comediante satirizou o divórcio dos dois e falou sobre o namoro da empresária com o treinador Joaquim Valente. "Foi difícil para os meus filhos, com certeza. Você não sabe o que esperar, e adoro rir de mim mesmo. Parecia que estava no vestiário, e quanto mais as pessoas me criticam, mais adoro."