Ex-ator pornô diz que foi mantido como 'escravo sexual' de P.Diddy

Jonathan Oddi, ex-estrela pornô, diz ter sido "escravo sexual" de P. Diddy e fechado acordo de confidencialidade.

O que aconteceu

Jonathan Oddi foi preso em 2018 por invadir o clube de golfe do presidente Donald Trump. O ator foi flagrado por uma câmera de segurança com uma bandeira dos EUA e falando mal de Trump enquanto invadia o saguão do Trump National Doral Golf Club.

Após a prisão, Jhonatan disse à polícia, que era "escravo sexual" de P. Diddy. "Eu fiz sexo com Cassie (Ventura) e Sean (Combs). Basicamente, ele se masturbava e me dizia o que fazer com Cassie", contou ele.