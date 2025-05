Benício quebra o silêncio e fala pela 1ª vez após treta da namorada

A confusão teve início após uma viagem de influenciadores para Gramado, no Rio Grande do Sul. Conforme algumas publicações eram feitas, seguidores começaram a apontar que Antonela Braga estava excluída do restante do grupo.

Ao se pronunciar sobre o assunto, a influenciadora expôs que Duda Guerra não gostou que ela pediu para seguir a conta "secreta" de Benício. Antonela ainda afirmou que Duda gritou e foi grosseira com ela ao cobrá-la sobre esta atitude.

A nora de Luciano Huck e Angélica se defendeu e negou ter levantado a voz para a criadora de conteúdo. De acordo com ela, Benício Huck é uma pessoa reservada e a influenciadora pediu para segui-lo em seu "dix" — conta reserva destinada apenas às pessoas mais próximas.

Mais cedo, Angélica chegou a se pronunciar sobre o assunto, após viralizar um print em que ela teria curtido um comentário criticando a exposição de sua nora. "Desde criança, convivo com o olhar constante dos outros — às vezes curioso, outras vezes duro demais. Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas, e a gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com segurança emocional".