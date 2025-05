Como filho de Luciano Huck e Angélica 'causou' briga teen nas redes

A namorada de Benício também se pronunciou, dizendo que ele é uma pessoa reservada e por isso não há sentido segui-lo. Além disso, afirmou que Antonela pediu para seguir numa conta secundária, comumente chamada de "dix", para postar coisas mais íntimas. O próprio rapaz teria mostrado à namorada, achando estranho o pedido para seguir.

Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram [...] Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Reymond, porque o Insta do Cauã Reymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Duda Guerra

Duda negou ter "coagido" Antonela. "Eu não levantei o tom de voz para ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada assim agressivo. Eu só, literalmente, fui tirar a satisfação da situação que tinha acontecido. E ela só olhou na minha cara e falou: 'Estou errada, me desculpa'. E eu falei: 'Melhore'".

Ela também se defendeu do rótulo de "interesseira" por se aproximar de quem tinha mais seguidores. "Ela falou que eu me aproximei das maiores. Não é assim. Todo mundo era maior do que eu. a gente tem que ficar do lado de quem a gente sente bem e a gente tem que se sentir feliz e confortável. E eu me posicionei dessa forma".

Mães se pronunciaram

Vanessa Macedo, mãe de Liz que estava na viagem, se pronunciou. Sem citar nomes, disse que Antonella construía uma "narrativa para criar mocinho e vilão".