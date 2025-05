Bela Gil surge nua em cliques íntimos: 'Sentindo muito bem'

Bela Gil, 37, publicou uma galeria de fotos em suas redes sociais.

O que aconteceu

Em uma das imagens, a apresentadora aparece nua, com o corpo entrecoberto pela projeção de sombras. Em outra, ela aparece estar outra vez sem roupa, mas agora com o corpo entrelaçado ao de outra pessoa, também nua. "Sentindo muito (bem)", escreveu ela na legenda do post, junto a emojis de coração.

Nos comentários da publicação, Bela ganhou elogios pela ousadia e o bom gosto artístico. "Ela faz jus ao nome dela", enalteceu um internauta. "Ela tá ousada!", parabenizou outro. "Fotaça!", elogiou a atriz Isadora Ribeiro, 59.