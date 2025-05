Ator de 'Dawson's Creek' é preso acusado de abuso sexual e agressão

Os episódios de violência teriam acontecido em quatro momentos diferentes com uma ex-namorada. No período, o ator teria agredido sexualmente a mulher e a atacado com objetos, incluindo um bloco de cimento e um pedaço de madeira. O suposto estrangulamento ocorreu em agosto de 2021.

O advogado de Pitt disse que a alegação é "infundada". "Infelizmente, vivemos em um mundo onde alguém como o Sr. Pitt — um profissional talentoso que jamais cogitaria esses crimes — pode ser preso com base na palavra não confiável de uma pessoa desequilibrada. Na realidade, essa alegação infundada é levantada de forma suspeita cerca de quatro ou cinco anos após o suposto incidente, em um momento em que as duas partes mantinham um relacionamento totalmente consensual e voluntário. Este caso será arquivado", afirmou Jason Goldman em declaração à Variety.

Não é a primeira vez que o artista é preso. Em julho de 2022, ele foi preso e acusado de agressão e furto após agredir outro homem várias vezes e roubar seu celular. Em setembro daquele ano, ele foi hospitalizado após ser acusado de atirar objetos em pessoas de um telhado.