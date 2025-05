Após beber novamente, Heleninha é pega pela polícia em 'Vale Tudo'

Após se despedir de Ivan, a mãe de Tiago (Pedro Waddington) se tranca no banheiro com um copo de uísque na mão. Celina (Malu Galli) e Odete tentam ajudá-la, mas Heleninha foge do local transtornada.

Depois disso, toda a família se reúne na mansão. Sem saber onde Helena está após a nova recaída com álcool, eles ficam preocupados.

A ex-mulher de Marco Aurélio (Alexandre Nero) chega em casa totalmente embriagada e escoltada pela policía. "Boa noite, família", diz ela.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.