Sogra de Sabrina Sato faz procedimento no bumbum e pede vaga no Carnaval

Giselle Prates, 44, mãe de Nicolas Prattes e sogra de Sabrina Sato, passou por um tratamento contra a celulite e pediu vaga no Carnaval para a nora.

O que aconteceu

A mãe de Nicolas falou sobre seu incômodo com o bumbum e não escondeu sua vaidade. "A questão do meu bumbum sempre foi o meu calcanhar de Aquiles, Quando estou vaidosa, meus filhos são os primeiros a me elogiar. Acho que eles me vendo saudável, isso faz bem a eles", disse em entrevista à Quem.

Ao ver o resultado, Giselle brincou sobre pedir ajuda a nora para conseguir uma vaga no Carnaval. "Ele tirou a celulite que eu tenho desde criança. Que trabalho maravilhoso! Estou em choque. Isso aqui não volta mais", celebrou. "Vamos desfilar, Sabrina, pode ver aí minha vaga", brincou.