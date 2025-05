RedeTV! anuncia contratação de Datena após apresentador deixar o SBT

Apresentador fez um discurso enigmático durante o "Tá na Hora" da última quinta-feira, antes da demissão. "Sempre foi o meu sonho trabalhar com o Silvio Santos e, agora, com as filhas dele, que são tão humildes e bacanas, com o mesmo DNA de humildade do Silvio Santos. Torço que a Daniela Beyruti faça do SBT cada vez maior. É a emissora que cabe o Brasil inteiro", disse Datena ao vivo.

Eu sou muito grato ao SBT, que me deu oportunidade em um momento importante da minha vida, eu precisava tanto dessa oportunidade, eu estou tão feliz por ter.

José Luiz Datena

Datena foi contratado pela Band para compor equipe esportiva em 1989. Ele passou a apresentar programas policiais em 1996, já na Record. Ao longo da carreira, comandou jornalísticos de repercussão nacional como o "Cidade Alerta" (Record TV) e o "Brasil Urgente" (Band).