Galisteu no SBT? Apresentadora reage a interesse de Silvia Abravanel

Adriane Galisteu, 52, reagiu ao comentário feito por Silvia Abravanel, 54, sobre quem ela gostaria de contratar para o SBT.

O que aconteceu

Atualmente na Record, a apresentadora de A Fazenda foi mencionada em uma entrevista da diretora do SBT para o Programa Flávio Ricco sobre quais nomes ela gostaria de contratar para emissora. "A Luciana Gimenez faria um show no SBT também. A Galisteu também — amei trabalhar com aquela mulher, eu acho que ela é um furacão. Trazer essas pessoas que fizeram programa no SBT, trazer de volta para as tardes", afirmou.

Galisteu, por sua vez, reagiu às falas de Abravanel, demonstrando carinho pelo tempo em que trabalharam juntas. "Fiquei feliz [com o comentário], né? A Silvia foi minha diretora, além de ser minha colega de trabalho, porque ela também é apresentadora. Em uma época ela chegou a me dirigir", recordou em entrevista à Quem.