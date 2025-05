De biquíni, Maiara empina bumbum e renova bronzeado

Maiara, 37, chamou a atenção dos seguidores ao postar uma foto de biquíni.

O que aconteceu

Cantora empinou o bumbum com um biquíni verde em seus stories do Instagram. Ela aproveitou para renovar o bronzeado em sua casa em Mairinque, no interior de São Paulo.

Recentemente, a dupla de Maraisa causou alvoroço ao posar com um biquíni avaliado em mais de R$ 1 mil. A famosa investiu em um conjunto da PatBo de R$ 1.700.