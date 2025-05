Após 6 anos, Isabelle Drummond retorna às novelas como vilã e dá spoilers

Empresária analisou o impacto de "Ainda Estou Aqui" no cinema brasileiro. "Ter ganhado um Oscar foi legal para olharmos e entendermos o potencial do nosso cinema. Cineastas brasileiros já acreditam no nosso audiovisual, mas, quando é aplaudido lá fora, valorizamos mais. Temos um DNA cinematográfico próprio, não americanizado, e precisamos criar novos movimentos culturais fortes."

Afastada da televisão por seis anos, Isabelle Drummond pretende investir na carreira de produtora e diretora de filmes. "Quero contribuir de alguma forma com meu olhar para contar as histórias de mulheres", explicou.