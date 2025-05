Denilson sobre relação com Luciele: 'Queriam saber intenções que eu tinha'

Depois que se conheceram, o atleta quis logo assumir o namoro, mas Luciele pediu que os dois tivessem mais cautela. "Eu doido para tornar público o relacionamento, mas ela não queria isso. Ela tinha um pensamento de que as pessoas iriam criticá-la porque estava com um jogador de futebol, com aquela fama de jogador de futebol. Confesso que não tinha uma fama tão bacana: 'o cara é mulherengo, baladeiro', e ela não queria ter sua intimidade exposta".

No entanto, após um evento que foram juntos, o romance acabou exposto. "Namoramos escondidos, mas fomos convidados para o casamento do Caio Ribeiro, e nesse casamento alguns fotógrafos nos viram. A partir de então, não nos desgrudamos mais."

Ao entrar para a família de Luciele, o ex-jogador teve que conhecer um novo lado de Zezé Di Camargo. "Eu já conhecia porque ele torce para o São Paulo, mas, quando entrei para a família Camargo, o contato que eu tinha amigável passou a ser mais ríspido porque comecei a namorar a irmã. Eles começaram a me tratar não como a celebridade do futebol, mas como um cara que estava envolvido com a Luciele. Queriam saber quais intenções eu tinha com ela".

Denilson ainda rasgou elogios à família de Luciele Camargo. "Isso me chamou a atenção por conta do cuidado, respeito e amor deles por ela. Eu vi uma família muito bacana quando você começa a conviver. Um dos pontos mais importantes da minha relação com eles é que nos identificamos com os valores. A relação com eles é maravilhosa. Temos um convívio bem transparente".